Pütz-Partner Krawietz jetzt auf Rang fünf der Weltrangliste

Kevin Krawietz hat mit Stolz auf seinen neuen Bestwert in der Doppel-Weltrangliste reagiert.

"Platz fünf liest sich natürlich sehr, sehr schön. Es fühlt sich auch sehr gut an", sagte der langjährige Davis-Cup-Spieler, der damit bestplatzierter Deutscher seit Einführung der Doppelweltrangliste im Jahr 1976 ist. Die bisherige deutsche Bestmarke (6.) hatten laut des Deutschen Tennis Bundes (DTB) neben Krawietz auch Udo Riglewski (1991) und Boris Becker (1986) erreicht. Krawietz war es wichtig zu betonen, "dass das es im Doppel natürlich nicht an mir alleine liegt, sondern immer ein Partner an meiner Seite steht". Der Coburger spielt seit der Saison 2023 mit dem Frankfurter Tim Pütz. Beide gewannen unter anderem im vergangenen Jahr die ATP Finals in Turin. Entsprechend betonte Krawietz, dass es ihm wichtig sei, "mit dem Rekord jetzt nicht alleine im Vordergrund" zu stehen.