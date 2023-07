Pütz/Krawietz in Hamburg im Finale

Tim Pütz und Kevin Krawietz haben beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum den Einzug ins Finale der Doppelkonkurrenz geschafft.

Der Frankfurter und sein Partner aus Coburg aus setzten sich am Samstag im Halbfinale überlegen mit 6:1, 6:4 gegen Nikola Cacic und Victor Vlad Cornea durch. Das Finale findet am Sonntag statt. Für das Team Pütz/Krawietz ist damit der erste Titel greifbar, seitdem sie auf der Tour gemeinsam an den Start gehen.