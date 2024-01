Der im Abstiegssumpf steckende TTC Fulda-Maberzell darf sich aller Voraussicht nach vorzeitig über den Klassenerhalt freuen. Da Mainz 05 wohl freiwillig absteigt, könnte es im kommenden Jahr in der Tischtennis-Bundesliga zum Hessenderby kommen.

Silvester ist noch keine zwei Wochen her, da darf in Osthessen schon wieder angestoßen werden. Tischtennis-Bundesligist TTC Fulda-Maberzell, der mit neun Niederlagen in Folge in die Saison gestartet war und lange Zeit tief drin steckte im Abstiegssumpf, ist offenbar vorzeitig gerettet.

Grund dafür: Tabellenschlusslicht Mainz 05 will sich laut einem Bericht der Allgemeinen Zeitung freiwillig aus der obersten Spielklasse zurückziehen. "Es ist eine realistische Option, dass wir für das kommende Jahr keine Erstliga-Lizenz beantragen. Ein drittes Jahr in der Bundesliga mit unserem Etat wäre hart", wird der Sportliche Leiter der Mainzer, Tomasz Kasica, dort zitiert.

Sollte Mainz, wonach es aussieht, den Gang in die Zweitklassigkeit antreten, hätte Fulda den Klassenerhalt sicher. Denn: Mehr als einen Absteiger wird es definitiv nicht geben, wie die TTBL bestätigte.

Liga wird wieder aufgestockt

Fulda-Maberzell, das schon in der vergangenen Spielzeit vom Schicksal anderer Vereine profitiert hatte, kam zuletzt mit zwei Siegen gegen Mainz 05 und Schwalbe Bergneustadt zwar in Schwung und kletterte vom letzten auf den vorletzten Tabellenplatz. Den Gratis-Klassenerhalt würde der TTC aber dankend annehmen. "Wir waren zuversichtlich, es auch sportlich zu schaffen", sagte ein Fuldaer Vereinssprecher dem hr-sport am Freitag. "Aber das wäre so natürlich eine große Erleichterung."

Klar war vorher nämlich auch: Anders als im vergangenen Jahr, als Zweitliga-Meister Bad Homburg aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg verzichtet hatte und sich zudem Neu-Ulm nach Ärger um Verstöße gegen Lizenzauflagen zurückzog, wird es in diesem Jahr Aufsteiger und weniger Platz in der Liga geben. "Wir hatten schon etwas Sorge, weil dieses Jahr zwei Teams aufsteigen wollen", heißt es aus Fulda.

Hessenderby in der Bundesliga?

Der aktuelle Zweitliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund und Fuldas hessischer Nachbar Bad Homburg haben angekündigt, den Gang ins Oberhaus antreten zu wollen. Da die Bundesliga aktuell aber mit nur elf Teams unterbesetzt ist und Mainz 05 höchstwahrscheinlich freiwillig geht, würde die Liga einfach um einen Teilnehmer aufgestockt.

Schöner hessischer Nebeneffekt: Fulda und Bad Homburg dürften sich im nächsten Jahr im Derby um die inoffizielle hessische Tischtenniskrone duellieren. Die guten Nachrichten reißen also gar nicht mehr. Da darf man in Osthessen schon mal die Korken knallen lassen.