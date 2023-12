Der TTC Fulda-Maberzell hat in der Tischtennis-Bundesliga den lange ersehnten ersten Saisonsieg eingefahren.

Die Osthessen gewannen im Kellerduell am Donnerstagabend gegen Mainz mit 3:1. In der Tabelle zog der TTC damit an Mainz vorbei und ist nun Vorletzter.