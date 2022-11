Der TTC Fulda-Maberzell hat in der Tischtennis-Bundesliga gegen den TTC Zugbrücke Grenzau mit 3:1 gewonnen.

Nach drei Niederlagen in Folge gelang dem TTC Fulda-Maberzell am Sonntagmittag ein 3:1-Erfolg. Zu Gast beim TTC Zugbrücke Grenzau setzten sich die Nordhessen durch und springen damit in der Tabelle auf den zehnten Platz.