Der TTC Fulda-Maberzell hat sein Auswärtsspiel in Mainz deutlich mit 0:3 verloren. Zu dem gebrauchten Samstagnachmittag kam auch noch eine Verletzung von Ruwen Filus dazu.

Denkbar schlecht kamen die Osthessen in das Kellerduell beim 1. FSV Mainz 05 rein, denn Ruwen Filus musste sein Einzel verletzungsbedingt abschenken. Auch die zwei folgenden Einzel gingen deutlich mit 3:0 in Sätzen an den Tabellenletzten aus Mainz. Nur einen Platz davor steht aktuell der TTC Fulda-Maberzell.