Als Außenseiter konnten die Osthessen im Heimspiel gegen Ochsenhausen lange Zeit gut dagegen halten.

Der TTC Fulda-Maberzell hat in der Tischtennis-Bundesliga eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Die Osthessen unterlagen am Montagabend im Heimspiel gegen die Tischtennisfreunde Ochsenhausen mit 2:3. Fanbo Meng und Ruwen Filus konnten auf Seiten der Fuldaer in ihren Einzeln punkten.

In der Tabelle bleibt Fulda weiterhin auf Rang zehn. Am Sonntag steht für die Hessen das letzte Spiel der Saison an. Ab 16 Uhr geht es in heimischer Halle gegen den Post Sportverein Mühlhausen.