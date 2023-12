Fulda-Maberzell kratzt in Düsseldorf kurz an Sensation

Kurzmeldung Fulda-Maberzell kratzt in Düsseldorf kurz an Sensation

Der TTC Fulda-Maberzell bleibt weiterhin punktlos in der Tischtennis-Bundesliga. Dabei schnupperten sie bei Borussia Fulda kurz an einer Sensation.

Der TTC Fulda-Maberzell hat auch am Sonntagabend keine Punkte in der Tischtennis-Bundesliga sammeln können. Die Hessen kratzten zwar kurz an einer Sensation und führten zwischenzeitlich 2:1. Am Ende stand aber ein 2:3.