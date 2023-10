Erneute Pleite für Fulda-Maberzell im Tischtennis. Am Freitag war es aber eng.

In der Bundesliga hat der TTC Fulda-Maberzell am Freitag mit 2:3 gegen den TTC Zugbrücke Granzau verloren. In der Tabelle siund die Hessen mit sechs Niederlagen weiter auf dem letzten Rang.