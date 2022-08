Die Tischtennis-Bundesliga der Männer startet am Wochenende in ihre neue Saison.

Der hessische Vertreter Fulda-Maberzell reist zum Auftakt am Sonntag (16 Uhr) nach Ochsenhausen. In der vergangenen Saison waren beide Teams punktgleich. Fulda hatte es in den Playoffs bis ins Halbfinale geschafft und gehört auch in dieser Spielzeit zum erweiterten Favoritenkreis.