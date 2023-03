Der Odenwälder Timo Boll wird das Finale der Champions League verpassen.

Der achtmalige Europameister laboriert nach Klubangaben an einer Schulterverletzung und kann im Duell mit Ligarivale 1.FC Saarbrücken nicht zum Schläger greifen. Das Hinspiel findet am Freitag, das Rückspiel am Montag statt.