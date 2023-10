Der TSV Langstadt bleibt Spitzenreiter in der Tischtennis-Bundesliga.

Am Sonntag gewannen die Südhessinnen bereits das dritte Spiel in der neuen Saison. In Böblingen setzte sich der TSV am Ende mit 6:3 durch. Weiter geht es für Langstadt am nächsten Sonntag, dann wartet Jena.