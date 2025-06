HSG Wetzlar reist zum Trainingslager nach Österreich

Die HSG Wetzlar reist in diesem Sommer in der Vorbereitung ins Trainingslager nach Hollabrunn in Österreich.

Veröffentlicht am 16.06.25 um 12:28 Uhr







Wie die Mittelhessen am Montag bekannt gaben, bereitet sich der Bundesligist vom 21. bis 26. Juli dort auf die neue Saison vor. Am 16. Juli ist bereits vorher die erste öffentliche Trainingseinheit, am 24. August dann die Saisoneröffnungsfeier.