Im Achtelfinale setzten sich die Bad Homburger knapp im Hessen-Duell durch.

Veröffentlicht am 21.09.24 um 15:15 Uhr

Der Tischtennis-Club OE Bad Homburg hat sein Pokalspiel am Freitagabend gewonnen und ist so ins Viertelfinale ein eingezogen. Das Team aus dem Stadtteil Ober-Erlenbach setzte sich in einer spannenden Partie 3:2 beim TTC Lampertheim mit einem Sieg im Schlussdoppel durch.