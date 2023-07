Die Offenbacherin Lisa Tertsch erwischte einen unglücklichen Tag bei der Supersprint-WM in Hamburg.

Die deutsche Meisterin Lisa Tertsch hat bei der Supersprint-WM in Hamburg am Samstag in der ersten Runde vor dem Radfahren eine Zeitstrafe wegen eines nicht befestigten Kinnriemens am Helm kassiert. Damit reichte es nur zu Platz 23 - das Aus für die Offenbacherin.

Nach drei Durchgängen über jeweils 300 m Schwimmen, 7,5 km Radfahren und 1,75 km Laufen, bei denen sich das Feld von 30 über 20 auf zehn Personen verringerte, landeten drei deutsche Athletinnen unter den Top 5. Top-Triathletin Laura Lindeman hat die Bronzemedaille gewonnen, Annika Koch wurde Vierte, Marlene Gomez-Göggel kam direkt dahinter ins Ziel.