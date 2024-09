Der Darmstädter 3x3-Basketballer Leon Fertig holt mit seinem Team bei der U23-WM in der Mongolei eine Medaille.

Nach dem Olympiasieg der 3x3-Basketballerinnen feiert der Deutsche Basketball-Bund auch bei den Junioren einen internationalen Erfolg in der jungen Sportart. Das Männerteam gewann am Sonntag den Titel bei der U23-WM in Ulaanbaatar. In der Hauptstadt der Mongolei setzten sich Denzel Agyeman, Linus Beikame, Fabian Giessmann und der Darmstädter Leon Fertig im Finale mit 21:13 gegen die USA durch. Die Frauen um Marie Reichert aus Kassel, die in Paris Gold gewonnen hatten, verpassten nach den Niederlagen im Halbfinale gegen die Niederlande (16:17) und im Spiel um Bronze gegen China (14:20) eine Medaille knapp.