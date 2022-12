Der Willinger Stephan Leyhe zählt nach der Qualifikation zum Auftaktspringen der 71. Vierschanzentournee in Oberstdorf zu den 50 besten Athleten.

Stephan Leyhe landete in der Qualifikation am Mittwoch zum Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf auf Rang 33. Der Willinger zählt somit zu den 50 besten Athleten und nimmt am K.o.-Springen am Donnerstag teil. Neben Leyhe qualifizierten sich auch die weiteren sechs deutschen Skispringer: Andreas Wellinger, Philipp Raimund, Pius Paschke, Constantin Schmid, Markus Eisenbichler und Karl Geiger.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie feuerten wieder zahlreiche Fans die Springer beim prestigeträchtigen Event rund um den Jahreswechsel an. Schon bei der Qualifikation verbreiteten 16 000 Zuschauer ausgelassene Stimmung.