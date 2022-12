Der VC Wiesbaden hat am Dienstag einen glatten Heimsieg gefeiert: Gegen den Tabellenletzten Neuwied gewann der VCW mit 3:0 (25:13, 25:17, 25:11).

Für die Wiesbadenerinnen war es im neunten Saisonspiel der zweite Sieg. Das letzte Spiel des Jahres steht am Freitag in Erfurt an.