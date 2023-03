In der Bundesliga der Frauen musste sich der VC Wiesbaden am Samstagabend deutlich geschlagen geben. Der Traum von Europa lebt trotzdem weiter.

Im Spiel gegen den SC Potsdam verlor der VC Wiesbaden am Samstagabend in der Volleyball-Bundesliga. Vor fast 2.000 Zuschauern in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit endete die Begegnung gegen den Tabellenzweiten mit 0:3. In den letzten drei Spielen wollen die Wiesbadenerinnen noch die Qualifikation für den Europapokal klar machen.