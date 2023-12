Von dem guten Ergebnis war die Frankfurterin selbst überrascht.

Am Freitag landetet Laura Nolte beim Monobob-Weltcup in Innsbruck/Igls auf Platz drei. Die Frankfurterin, die ansonsten im Zweierbob unterwegs ist, war im Nachgang selbst von diesem guten Ergebnis überrascht: "In Innsbruck kommt es ja so krass auf den Start drauf an, daher bin ich sehr zufrieden", so Nolte. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki verzichtete dagegen auf den zweiten Durchgang, da sie sich im ersten Durchgang verletzte.