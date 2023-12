Die 31-Jährige konnte beim dritten Saison-Weltcup in Innsbruck-Igls nicht mit einer vorderen Platzierung glänzen.

Skeletoni Tina Hermann ist beim dritten Saison-Weltcup in Innsbruck-Igls nur auf Platz elf gelandet. Die viermalige Weltmeisterin aus Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis) blieb am Freitag so weit hinten ihren Erwartungen.