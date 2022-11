Beim Deutschen Sportpresseball am Samstag in der alten Oper werden Europapokal-Sieger Eintracht Frankfurt und Hessens ehemaliger Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ausgezeichnet.

Während der Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt den Pegasos-Preis in der Kategorie "Sportler mit Herz" erhält, wird Volker Bouffier in der Sonderkategorie "Besondere Verdienste um unser Land" geehrt. Außerdem werden in Frankfurt die drei Ex-Leichtathletinnen Heide Ecker-Rosendahl, Ulrike Nasse-Meyfarth und Renate Stecher als "Legenden des Sports" ausgezeichnet. Der Deutsche Sportmedienpreis wird erst am Ballabend verkündet.