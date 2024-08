Tischtennis-Bundesliga TTC OE Bad Homburg startet Projekt Klassenerhalt

Der TTC OE Bad Homburg hat als Aufsteiger in die Tischtennis-Bundesliga nur ein Ziel: den Klassenerhalt. Dafür sorgen soll unter anderem ein Doppel-Weltmeister.

Es ist nicht unbedingt so, dass das erste Stelldichein des TTC OE Bad Homburg in der Tischtennis-Bundesliga ein voller Erfolg war. Die erste Saison 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie nach nur einem Spiel abgebrochen. In der zweiten Saison stiegen die Hessen mit nur zwei Siegen aus 22 Spielen wieder in die zweite Liga ab. Nach zwei Jahren Abstinenz ist der TTC nun wieder im Oberhaus.

Klar, dass es diesmal besser laufen soll für die Hessen. Wenngleich den Verantwortlichen beim TTC die Underdog-Rolle klar ist. "Einzig der Klassenerhalt", sei das Ziel, sagte Sportvorstand Helmut Hampl im Interview mit ttbl.de. "Alles andere wäre schön, aber für uns zählt als Aufsteiger nur der Klassenerhalt, und weil nicht klar ist, ob und wie viele Mannschaften aus der zweiten Bundesliga aufsteigen, ist für uns idealerweise Platz zehn das Ziel."

"Kristian wird sich als Zuschauer-Magnet erweisen"

Für das Projekt Klassenerhalt wurde der Kader verstärkt, der frühere Doppel-Weltmeister Kristian Karlsson wechselte ebenso nach Bad Homburg wie der französische Nationalspieler Can Akkuzu. "Kristian wird sich bei uns durch seine Spielweise sicher als großer Magnet für die Zuschauer erweisen", freut sich Hampl insbesondere auf den 33-jährigen Schweden.

Das Auftaktprogramm könnte indes leichter sein, zum Auftakt kommt Champions-League-Sieger und Vizemeister 1. FC Saarbrücken, am dritten Spieltag geht es zum Meister und Champions-League-Finalist Borussia Düsseldorf. Hampl nimmt es pragmatisch: "Man muss gegen alle spielen, und die TTBL ist kein Wunschkonzert."

"Die Stimmung ist außerordentlich gut."

Ob der eigene Wunsch dabei nur Wunsch bleibt, oder im nächsten Jahr dann Realität ist, wird sich zeigen. "Der Mannschaftserfolg steht über allem, und wir wollen die Klasse halten", so Hampl. "Wir sind ein voll motivierter Verein und geben uns viel Mühe und versuchen, etwas zu bewegen. Die Stimmung ist außerordentlich gut."