Spitzentennis in Hessen Maria verliert Erstrundenmatch in Bad Homburg, Lys gibt verletzt auf

Mit zwei Enttäuschungen begann am Sonntag das Rasen-Tennisturnier in Bad Homburg. Eva Lys musste ihr Qualifikationsmatch verletzt aufgegeben. Wimbledon-Hoffnungsträgerin Tatjana Maria schied in der ersten Runde aus.

Mit großen Hoffnungen ging Tatjana Maria zum Auftakt des Rasen-Tennisturniers in Bad Homburg am Sonntag an den Start. Die Schwäbin, die sich zuletzt in blendender Verfassung präsentiert hatte, scheiterte aber gleich in Runde eins in zwei Sätzen mit 0:6, 6:7 (1:7) an der früheren kanadischen US-Open-Finalistin Leylah Fernandez. Bei mehr als 30 Grad Außentemperatur kämpfte sich Maria nach der Höchststrafe im ersten Satz zurück. Eine 5:3-Führung reichte ihr aber nicht, um den dritten Satz zu erzwingen.

Videobeitrag Die Bad Homburg Open stehen in den Startlöchern Video Die Bad Homburg Open gehen in ihr fünftes Jahr. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Am vergangenen Wochenende gewann Maria noch sensationell das Rasenevent im Londoner Queen's Club und feierte den größten Erfolg ihrer Karriere. Dort bezwang die 37-Jährige in der ersten Hauptfeld-Runde die Kanadierin, der nun die Revanche gelang.

Lys muss verletzt aufgeben

Ausgebremst wurde auch Hoffnungsträgerin Eva Lys in ihrem Qualifikationsmatch. Beim Stand von 4:6, 2:3 gegen die Australierin Ajla Tomljanovic konnte die 23 Jahre alte Hamburgerin nach 77 Minuten Spielzeit aufgrund einer Bauchmuskelzerrung nicht mehr weiterspielen. Damit verpasste Lys den Sprung ins Hauptfeld.

Rund eine Woche vor dem Start von Wimbledon (30. Juni) blieb die Schwere der Blessur zunächst unklar. Lys hatte Anfang des Jahres für Aufsehen gesorgt und war bei den Australian Open ins Achtelfinale eingezogen. Aktuell ist sie nach Maria als Weltranglisten-62. die deutsche Nummer zwei.

Bereits im Hauptfeld steht als einzige verbleibende deutsche Teilnehmerin Laura Siegemund, die wie Maria eine Wildcard erhielt. Die Bad Homburg Open dienen den Profis als Vorbereitung auf Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 30. Juni.