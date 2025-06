Frankfurt Galaxy kassiert bei den Paris Musketeers die insgesamt dritte Niederlage der laufenden Saison. Ein weiteres Ärgernis nach ungemütlichen Tagen bei den Hessen.

Beim direkten Division-Konkurrenten im Rennen um die Play-offs wollten sich die "Galaktischen" eigentlich absetzen. Stattdessen setze es für Galaxy am Sonntag in der Europaen League of Football (ELF) bei den Paris Musketeers eine deutliche 16:35 (3:0, 7:14, 0:21, 6:0)-Niederlage.

Nach ordentlichem Start und zwischenzeitlicher 10:7-Führung kassierten die Gäste im dritten Viertel drei Touchdowns und konnten gleichzeitig selbst nicht punkten. Im Schlussabschnitt reichte es nur noch zu ein wenig Ergebniskosmetik. Die Musketeers ziehen damit in der West-Division an Frankfurt vorbei auf den zweiten Platz. Nur die vier Division-Sieger und die zwei punktbesten Gruppenzweiten schaffen es in die Play-offs.

In der Stadt der Liebe endete damit eine ärgerliche Woche für die Galaxy. Vor einer Woche setzte es in Kopenhagen eine herbe 0:35-Klatsche, auch weil das Team von Trainer Bart Andrus von einem schweren Infekt gebeutelt war. Dann verschob die ELF die Partie am Sonntag in Paris kurzfristig von 13 Uhr auf 16.25 Uhr, was für die Hessen eine späte Heimfahrt bedeutete. Einige Spieler mussten deshalb spontan einen Tag Urlaub nehmen. Die Stimmung auf der Rückreise nach Hessen dürfte also aus verschiedenen Gründen verhalten sein.