Weltcup-Finale im Paragliding auf der Wasserkuppe

Das Weltcupfinale im Paragliding hat am Donnerstag auf der Wasserkuppe begonnen.

80 Akteure aus rund 40 Ländern gehen auf Hessens höchstem Berg in Gersfeld per Gleitschirm in die Luft. Beim Präzisionsfliegen müssen sie möglichst genau auf einer Zielscheibe landen. Sechs Akteure aus Hessen sind am Start. Große Chancen auf einen Sieg bei der fünften und letzten Weltcup-Station hat auch Vize-Weltmeister Linus Schubert (Poppenhausen). Der 16-Jährige ist wie auch sein Vater Andreas und sein älterer Bruder Lennard in den Top-Ten der Weltrangliste. Der Gesamtsieg geht wahrscheinlich an den führenden Chinesen Yang Chen. Die Entscheidung fällt in den letzten Wertungsflügen am Samstag.