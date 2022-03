20 Millionen Liter Wasser in Marburg versickert

Ein Brunnen in Marburg, das sogenannte Wasserband, sollte eigentlich die Straße verschönern und Touristen anlocken. Stattdessen scheint daraus eine Fehlplanung geworden zu sein. Am defekten Wasserband in der Marburger Ketzerbach sind inzwischen nahezu 20 Millionen Liter Wasser unbemerkt im Erdreich versickert.