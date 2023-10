70 Jahre Treppenstraße in Kassel – Deutschlands erste Fußgängerzone

Die Treppenstraße in Kassel feiert in diesem Jahr Jubiläum: Am 9. November wird die 1953 eingeweihte erste Fußgängerzone Deutschlands 70. Eine Fotoausstellung und eine Lichtshow bilden den Auftakt von einer Reihe von Veranstaltungen.