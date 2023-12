Heute machen wir das letzte Kalendertürchen unseres hessenschau-Adventskalenders auf. In diesem Jahr haben wir nach alten Winter-Weihnachtsbräuchen und Traditionen geschaut und auch, was aus ihnen und den Menschen geworden ist. Bei der Gelegenheit haben wir die Hessinnen und Hessen auch gefragt, welche Wünsche sie an Weihnachten hegen und wie sie das Fest verbringen.