Das Ende des spätsommerlichen Witterungsabschnitts ist absehbar, am Wochenende stellt sich die bisher ungewöhnlich warme Wetterlage um. Global steigende Temperaturen betreffen auch die Flüsse und Seen. Das setzt auch den südamerikanischen Flussdelfinen zu. Dr. Dirk Embert vom WWF berichtet aus dem Amazonasgebiet. Kürbiszeit! Der Kürbishof Steinmetz in Gudensberg baut 70 verschiedene Sorten an. "alle wetter!"-Reporter Arne Pollmann hat bei der Ernte geholfen.