Andenken an den letzten Flößer in Gieselwerder

Die Handwerkskunst der Flößerei, bei der Bauholz über Wasserwege befördert wird, zählt zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit. In Gieselwerder an der Weser ist nun der letzte Flößer, Otto Waldeck, mit 92 Jahren gestorben. Der örtliche Heimat- und Geschichtsverein will sein Andenken in Ehren halten.