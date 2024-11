Hessens Finanzminister will 2025 ohne Kahlschlag sparen / Polizeikontrollen auf Weihnachtsmärkten / Wie sich der Mangel an Physiotherapeuten in Hessen auswirkt / Jubiläum - 300 Jahre Backhaus Drayß / "Eiszeit" in Bad Wildungen / Rembrandt-Ausstellung im Frankfurter Städel