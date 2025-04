Brennholzspalten – Meisterschaft in Bad Arolsen

Die fünften deutschen Meisterschaften im Brennholzspalten finden in Bad Arolsen statt. Aus der ganzen Republik treten 30 Teams gegeneinander an. Wer hat es geschafft, einen Raummeter Holz so schnell wie möglich zu vierteln und wieder aufzustapeln? Wir haben uns das angeschaut.