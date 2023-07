Bundesliga-Saison startet am Samstag

Die Bundesliga-Saison startet wieder. Am Samstag ist das erste Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga für den aufgestiegenen SV Wehen Wiesbaden. Und in rund drei Wochen dann der Bundesliga-Auftakt mit dem Hessen-Derby: Die Eintracht gegen die auch aufgestiegenen Lilien aus Darmstadt.