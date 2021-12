Corona-Ausbruch an Kasseler SchuleBooster-Frust bei Lehrkräften / Corona-Testchaos in Kitas / Mikroplastik-Experiment an Uni Marburg / Ausstellungen zur NS-Zeit in Frankfurt / Bauer aus Bimbach heizt mit Kuhfladen / hessenschau-Adventskalender: Türchen Nummer 9