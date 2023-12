Vor 60 Jahren schaute die ganze Welt nach Frankfurt. Dort wo der Auschwitz-Prozess stattfand und die Massenmorde an den Menschen verhandelt wurden, die in dem Konzentrationslager auf brutale Weise von den Nationalsozialisten getötet wurden. Mehr als eine Million Menschen ­ hauptsächlich Juden. Reue bei den Angeklagten: Fehlanzeige. Doch was hat der Prozess gebracht? Und warum ist er auch heute noch wichtig?