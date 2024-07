Die alte Schranken-Kurbel in Bobstadt bleibt bald stehen

Früher mussten an vielen Bahnübergängen die Schranken per Kurbel rauf- und heruntergelassen werden. Eine solche gibt es noch bei Bürstadt-Bobstadt. Doch durch die Sanierung der Riedbahn-Strecke fällt in Zukunft der Bahnübergang weg – deshalb heißt es jetzt Abschied nehmen.