Tagelange Streiks in vielen Städten bestimmen diese Woche den hessischen Alltag. Am Freitag sollen alle Busse und Bahnen wieder fahren und alle Kitas und Krankenhäuser wieder regulär geöffnet sein. Doch ein Angebot der kommunalen Arbeitgeber liegt immer noch nicht vor. Gehen die Streiks also bald weiter?