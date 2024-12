In Breitenbach, einem Ortsteil von Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis, leben rund 250 Einwohner. Ein Dorfmuseum gibt Einblicke in die Geschichte des Ortes, in dem die Spuren des Plattdeutschen noch heute sichtbar sind. Außerdem war das Dolle-Dorf Team zu Gast in der Breitenbacher Glühweinbude.