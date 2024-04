Es gibt ja Dörfer in Hessen, da ist man jetzt nicht unbedingt heiß auf Radfahren. Da muss man ständig Berge rauffahren. Jestädt liegt zwar in der Nähe vom Hohen Meißner, aber eben auch an der Werra. Und da ist ein Radel-Eldorado. Also hat hr-Kameramann Ron kleine Kameras an den Rädern montiert und ist damit los.