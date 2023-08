Das Dolle Dorf der Woche ist Rodemann, ein Stadtteil von Homberg (Efze). Der Ort im Schwalm-Eder-Kreis liegt in den Ausläufern des Knüllgebirges. Vor Ort fühlt man sich aber nicht wie in Nordhessen, sondern wie in den USA: Rodemann ist ein echtes Western-Dorf.