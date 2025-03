Unser Dolles Dorf Rülfenrod im Vogelsberg hat dem hessenschau-Team wettertechnisch alles abverlangt: Sonne, Regen, Hagel und Schnee. Doch nicht nur unsere Kollegen sind hartgesotten – die Rülfenröder erst recht! Auch wenn Anfangs wieder die bange Frage stand: „Was wollt ihr in so einem kleinen Ort denn überhaupt filmen?“, versammelte sich am Ende der halbe Ort und schmetterte voller Stolz seinen Schlachtruf.