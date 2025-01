Setzelbach, so heißt das Dolle Dorf der Woche. Es liegt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze und nicht wenige sagen, dass wir genau hier 1962 haarscharf am dritten Weltkrieg vorbeigeschrammt sind. Denn in Setzelbach gab es eine tödliche Schießerei zwischen West und Ost. Der Schütze von damals blieb lange geheim, gab aber der hessenschau 35 Jahre später ein folgenschweres Interview.