Am Samstag ist der Feuerwerksverkauf in Hessen offiziell gestartet. Die Verkaufszahlen gehen seit einigen Jahren zurück. Doch noch immer werden Silvesterartikel in Millionenhöhe verkauft. Viele Kundinnen und Kunden stehen schon früh am Morgen vor den Geschäften, um die beste Auswahl zu ergattern.