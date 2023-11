Ghibli-Pop-up-Store in Frankfurt – Schlangestehen für Kult-Kuscheltiere

Die Animationsfilme des japanischen Filmstudios Ghibli sind in Japan längst Klassiker. Die Fangemeinde ist auch in Hessen groß. Ein Comic-Laden in Frankfurt, der vorübergehend Plüschtiere und Musik des Filmstudios verkauft, war innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft.