Kohlendioxid hat einen schlechten Ruf. Dabei vergessen wir: Es ist eigentlich ein wichtiger Baustein des Lebens. Denn der Kohlenstoff in CO2 wird von Pflanzen umgewandelt in Kohlenstoff aus dem letztlich alles Leben auf der Erde besteht. Möglich ist das durch die Fotosynthese. Wie tolle wäre es also, wenn man die Fotosynthese einfach künstlich erzeugen könnte. Forscher aus Marburg sind dieser Vision ein Stück näher gekommen.