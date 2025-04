17-Jährige erschossen – vorbestrafter Neonazi wollte Trennung nicht akzeptieren / Blitzermarathon 2025 in Hessen – Höhepunkt am Mittwoch / Blitzer – seit 1959 in Hessen / Kassel Huskies wahren ihre Aufstiegschance / Frostige Nächte – ist die Kirschblüte in Gefahr?