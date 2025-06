Drei Badetote am langen Wochenende / hr-Hessentrend: CDU weit vorn / hr-Hessentrend: Rheins Erfolg und die Grenzen seiner "Realpolitik" / Pflegeeinrichtung in Kassel muss schließen / Mit Puzzeln zur Europameisterschaft / Abschluss der Salatkirmes in Ziegenhain