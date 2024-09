Merz wird Kanzlerkandidat: Reaktionen aus Wiesbaden / Altes Kino in Flammen: Feuer in Innenstadt von Bad Homburg / Wieder Ärger um Wasserstoffzüge / Gewerkschaft will Lehrer mit Arbeitszeiterfassung schützen / Verlassene Klinik gibt sensible Patientendaten preis / Gegen Falschparker: Wiesbaden rüstet Busse mit Kameras aus