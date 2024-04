Hessentag in Fritzlar – Ärger über Kernstadt-Sperrung

In rund einem Monat startet der Hessentag in Fritzlar. Durch die Veranstaltungen wird die Kernstadt zeitweise gesperrt. Das sorgt für Ärger unter den Anwohnern. Rund 10.000 Menschen in Fritzlar müssen Genehmigungen beantragen, um mit ihrem Auto nach Hause zu kommen.